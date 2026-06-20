Camila revela cómo Ramahá saboteó el platillo de este cocinero en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Camila aseguró que ella vio cómo sucedió todo durante uno de los retos más complicados en MasterChef 24/7.
El ambiente dentro de MasterChef 24/7 está que arde y las alianzas comienzan a desmoronarse tras el caótico Reto de Rotación de Estaciones. Lo que parecía ser una noche de pura adrenalina técnica ha dado un giro oscuro tras las confesiones de diferentes cocineros como, Camila quien lanzó una acusación directa hacia este concursante.