Ramahá le confiesa a Carmen lo que le hizo a su platillo este viernes 19 de junio en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Luego de enfrentar uno de los retos más complicados de MasterChef 24/7, los cocineros regresaron a la cocina más famosa de México, y las confesiones respecto a lo que realmente pasó durante la rotación de estaciones este viernes 19 de junio, no tardaron en aparecer. Esto fue lo que Ramahá le dijo a Carmen que hizo cuando le tocó trabajar con el platillo de la creadora de contenido.

