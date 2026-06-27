Carmen acusa nuevo “golpe bajo” en MasterChef 24/7 por sus rivales: “Nosotros nunca lo haríamos” (VIDEO)
Ahora que los grupitos están más que divididos en MasterChef 24/7, Carmen está segura de que sus compañeros están siendo exagerados con sus actitudes.
La rivalidad que hay con “Las Divas” en MasterChef 24/7 sigue fortaleciéndose todos los días, ya no solo por parte de los “Yucahuaches”, sino ahora también por “Las Guapas del barrio”, el nuevo grupito que surgió en la cocina más famosa de México. O al menos eso es lo que cree Carmen, quien quería desayunar temprano pero no encontraba los cubiertos, lo que de inmediato la hizo sospechar que los escondieron para molestarlos, una estrategia que ella no repetiría bajo ninguna circunstancia.