Antrax impone castigos en MasterChef 24/7 y excluye a “Las Divas” de la cocina (VIDEO)

Las práticas sabatinas son muy importantes para los cocineros de MasterChef 24/7 que tienen delantal negro y están en riesgo de ser eliminados. Sin embargo, en la semana 6 solamente ocho fueron elegidos para entrar y el encargado de tomar decisiones fue Antrax gracias a que tiene el Pin. Y lo primero que hizo fue bloquearle este beneficio a Claudia y a Luis, mientras que excluyó por completo a Daniela, Julio y Diego, quienes forman parte del grupo de “Las Divas”.