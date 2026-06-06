“Me dolió porque eras mi amigo": Carmen cuenta la verdad de su FUERTE pelea con Ramahá en MasterChef 24/7 (VIDEO)
La tensión entre Carmen y Ramahá sigue latente en MasterChef 24/7, pero ahora la cocinera quiso dar su versión y confesó que se sintió decepcionada.
La enemistad de Ramahá y Carmen es cada vez más evidente, pues a pesar de que al inicio de MasterChef 24/7 solían llevarse bien, fueron distanciándose por sus diferencias de opiniones. Así quedó demostrado con la acalorada discusión que tuvieron en los baños, cuando Carmen le reclamó a Ramahá por supuestamente estar hablando mal de ella, algo que la habría lastimado porque llegó a pensar que eran amigos.