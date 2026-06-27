Hora límite para votar en MasterChef 24/7 HOY 27 de junio: apoya a los cocineros a salvarse de la eliminación

La semana 6 de MasterChef 24/7 se vivió al máximo y nos dejó varios momentos virales. Tristemente, esta experiencia no fue tan grata para todos, en especial para aquellos que fracasaron en los retos y se ganaron el mandil negro, poniéndolos automáticamente como participantes en riesgo de ser eliminados y ahora tienen que defender su lugar, tanto en la cocina como en las votaciones.

Y es que a pesar de que su desempeño en las pruebas es fundamental, también lo es el apoyo del público. Así que si no quieres que tus cocineros favoritos queden fuera de la competencia, puedes votar por ellos al ingresar al sitio web y app de Azteca UNO, donde podrás repartir un total de 10 votos y este sábado 27 de junio la HORA LÍMITE para las votaciones es hasta las 23:59 horas.

¿Quién es el eliminado de MasterChef 24/7 el 28 de junio? TODOS los cocineros en riesgo

Hay 10 participantes que están en la "cuerda floja" y podrían cocinar por última vez en el domingo de eliminación de MasterChef 24/7 este 28 de junio. También podría desatarse el caos durante la gala si Antrax decide usar sus cartas de castigo para sabotear a sus compañeros, pues si bien él ya está en el balcón, tiene ocho sanciones disponibles para aplicar como lo considere mejor, ya que se ganó este poder con el Pin.



Julio

Daniela

Emmanuel

Flor

Camila

Ramahá

Luis

Diego

Ismael

Nora

Las que están tranquilas porque ya tienen su lugar asegurado una semana más en MasterChef 24/7, son Carmen y Michelle (que subieron al balcón gracias a Dani Parra). Las votaciones del público las ganó Jazmín. Mientras que por su desempeño en las pruebas del viernes de salvación subieron Ixdit, Antrax, Lancer y Claudia.

Lista COMPLETA de participantes de MasterChef 24/7 expulsados

Hasta el momento, van seis cocineros que han tenido que despedirse de la cocina más famosa de México por no demostrar que tenían el nivel necesario para seguir avanzando: Javier, Nash, Arturo, Lula, Ricardo y Pablo. Además, María también quedó fuera de MasterChef 24/7 porque tomó la decisión de renunciar a la competencia debido a una serie de problemas médicos.