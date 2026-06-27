El consejo de Ismael a Emmanuel para bajarle a las groserías en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Este sábado, los cocineros de MasterChef 24/7 leyeron mensajes que el público de la competencia comparte en las redes sociales. Entre los textos, Emmanuel recibió una crítica por su forma de hablar. Luego, Isamel le dio un consejo a su compañero para bajarle a las groserías. De acuerdo con el participante de reciente ingreso, podría utilizar un frasco en el que ponga artículos que le importen.