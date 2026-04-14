¡Tu oportunidad está aquí! El casting de MasterChef 24/7 comienza mañana en Venga La Alegría

Este 2026 MasterChef México llega con una nueva edición para buscar al próximo gran cocinero del país por lo que la carrera para dar con los participantes que formaran parte de este nuevo formato 24/7 ha iniciado, y si tú quieres ser parte de esta nueva temporada que se estrenará el próximo 17 de mayo 2027 puedes registrarte dando clic aquí; solo tienes que llenar un formulario con tus datos personales, aceptar términos y condiciones, así como mandar un video de máximo 3 minutos que demuestre tu pasión por la cocina.

Sin embargo, si eres de las personas que se les complica este proceso por la tecnología o porque les han surgido algunas dudas durante el procedimiento de inscripción, no te quedes afuera y aprovecha la oportunidad de acudir personalmente al casting de MasterChef 24/7 que se realizará en el foro de Venga la Alegría.

¿Cuándo es el casting de MasterChef 24/7?

Recuerda que la edición de MasterChef 2026 esta abierta para todas aquellas personas que sean mayores de edad sin importar su género, edad, ocupación, profesión, si es famoso o no, así como si es estudiante, ama de casa o jubilado, solo se debe de considerar que de ser aceptado el participante deberá pausar su vida cotidiana por al menos 3 meses, ya que este formato permitirá que los cocineros estén relacionándose entre sí y siendo observados por el público 24/7.

Debido a que el proceso de selección esta abierto a todo público hay ocasiones donde los participantes de mayor edad han expresado confusión en el registro, falta de información personal (como redes sociales) para poder continuar con el formato de inscripción, a causa de estas confusiones, Venga la Alegría ha lanzado una convocatoria donde los participantes podrán acudir a un casting presencial el cual se llevará a cabo este 15 de abril de 2026 a las 9:00 am en el foro del programa, el cual se encuentran en las instalaciones de Tv Azteca Ajusco.

¿Cómo debo de acudir al casting de MasterChef México 24/7 de Venga la Alegría?

Debido a que este casting es específicamente para apoyar a las personas que desean participar pero que han presentado dificultades a la hora de llenar el formulario o no saben cómo mandar el video, la producción de Venga la Alegría a decidido abrir las puertas del foro para ayudarle a los asistentes a grabar su video y hacerlos llegar a la producción de MasterChef México, por lo que solo tendrás que acudir a las instalaciones con tu platillo ya preparado ya que aquí te encargarás de emplatarlo.

Te reiteramos que NO es necesario traer ingredientes o instrumentos de cocina, solo debes llegar con toda la actitud para convencer por qué deberías ser considerado en ser uno de los próximos participantes que deben tener un codiciado mandil. ¡No pierdas la oportunidad y mucho éxito!