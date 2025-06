Chef Poncho envía un mensaje a ‘Chef en Proceso': “No somos colegas, ni lo vamos a ser”

Después de la eliminación de Isaías ‘Chef en Proceso’ en el octavo programa de MasterChef Celebrity Generaciones, se generó una gran polémica, ya que se había catalogado como uno de los favoritos. Los chefs se habían mantenido en silencio ante los comentarios que se crearon tras la salida de Isaías; sin embargo, el chef Poncho decidió hablar de dicha polémica y le envió un contundente mensaje al exparticipante. Te contamos todo.

El chef Poncho tomó sus redes sociales para enviar un mensaje a Isaías

La controversia que surgió después de la salida de Isaías del reality causó muchos comentarios alrededor de la decisión de los críticos al decidir que ‘Chef en Proceso’ sería el eliminado del programa hace un par de semanas. El chef Poncho le mandó un mensaje a Isaías donde le recordó que él lo apoyó mucho en el programa y le hizo saber que lo admiraba mucho, ya que al ser un creador de contenido de cocina, se la estaba jugando con todo.

El chef Cadena también recordó que en el Reto de Campo en la vecindad le ofreció apoyo, ya que vio varios errores técnicos en su equipo y no quería que Isaías quedara expuesto.

“Te estás equivocando” Chef Poncho cree que Isaías no reconoce sus errores

El crítico de MasterChef Celebrity Generaciones dejó en claro que no tiene nada en contra de Isaías, al contrario, le cae muy bien la gente joven que quiere progresar y además le hizo una invitación:

“No somos ni colegas de trabajo, ni lo vamos a ser, porque nos dedicamos a cosas completamente diferentes, pero sí hay un espíritu de cocinero en ti, sin duda. Yo te ofrezco lo siguiente, para que también todo tu público... yo no soy de redes sociales como te digo, pero sé que también ha habido inconformidad de ellos que dicen que tengo envidia por tus seguidores, no, o sea yo no quiero tus seguidores, los respeto mucho, de hecho me gustaría, te voy a dar una oportunidad que difícilmente se da, vas a tener la oportunidad, yo te invito a cocinar a cualquiera de mis restaurantes tres días, yo te voy a ayudar, vamos a sacar un servicio”.

El crítico también hizo énfasis en que quiere que Isaías entienda su error, conforme a todo lo que puso en duda para que después pueda hacer una opinión real sobre él y aclaró que él votó porque ‘Chefcito’ saliera de la competencia, porque su platillo fue uno de los peores.

“Alguien te tiene que parar y ese soy yo, entonces te invito, imagínate, tres días a Cabo San Lucas”.

¿Piensas que ‘Chef en Proceso’ acepte la invitación del chef Poncho Cadena?

