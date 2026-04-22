Zahie Téllez y Poncho Cadena regresan a MasterChef México con su explosivo formato 24/7

La emoción vuelve a encender los fogones de MasterChef México con el esperado regreso de Zahie Téllez y Poncho Cadena, quienes llegan listos para enfrentar un formato completamente renovado 24/7. Esta nueva etapa promete llevar la competencia a otro nivel, donde los participantes vivirán la presión constante de la cocina en tiempo real, demostrando su talento, creatividad y resistencia en cada reto.

