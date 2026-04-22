MasterChef 24/7 | Poncho Cadena revela la clave del éxito en MasterChef México

Durante la presentación del nuevo formato de MasterChef México, Poncho Cadena dejó claro que el trabajo en equipo será una pieza fundamental dentro de la competencia. El chef enfatizó que, aunque los éxitos se celebran de manera colectiva, los fracasos recaen en cada participante, elevando así la exigencia y el compromiso en cada reto. Además, adelantó que este formato 24/7 permitirá ver una convivencia mucho más cercana entre los concursantes, donde la presión del día a día y la intensidad de la competencia sacarán lo mejor y lo peor de cada uno. Sin duda, esta nueva etapa promete ser una de las más grandes y emocionantes en la historia del reality culinario.