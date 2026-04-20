Claudia Lizaldi y Adrián Herrera vuelven a la cocina más famosa de México con MasterChef 24/7

La emoción en la cocina sube de nivel con el regreso de Claudia Lizaldi como conductora y del exigente Adrián Herrera, quienes encabezan MasterChef 24/7, un formato que promete revolucionar la competencia culinaria. Aquí, los participantes no tendrán descanso, pues deberán demostrar su talento día con día en una cocina que nunca se apaga, enfrentando retos constantes, presión extrema y decisiones que podrían cambiar su destino en cualquier momento.