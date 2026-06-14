“A esa gente le voy a dar los castigos": Claudia ya tiene en mente su primer objetivo si llegara a portar el Pin del Chef (VIDEO)
La cocinera le compartió a Pablo y Daniela los cambios que piensa implementar en el reality show si es que llegara a conseguir la codiciada insignia
Aunque todavía no está definido el resultado de la gala de eliminación del domingo 14 de junio, Claudia ya está pensando en el lunes en el que se disputará el Pin del Chef y es que le compartió a Pablo y Daniela los cambios que piensa implementar en el reality show si es que llegara a conseguir la codiciada insignia.