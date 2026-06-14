Masterchef 24/7 | Jazmín revive los momentos más intensos de la semana

Jazmín llega con un resumen de los acontecimientos que marcaron la semana en MasterChef 24/7. En este recorrido por los momentos más intensos, se recuerdan las discusiones, estrategias y situaciones que mantuvieron la tensión al máximo dentro de la cocina. Entre los temas más comentados destaca lo ocurrido con Carmen, además de otros episodios que dejaron huella entre los cocineros. Una semana llena de emociones, rivalidades, risas y mucho sazón que demuestra que en MasterChef 24/7 siempre hay algo nuevo que contar.