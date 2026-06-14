MasterChef 24/7 | Tres invitados especiales llegan como capitanes en un reto decisivo

Además del reto por equipos, la jornada trae un giro importante para Julio, ya que en esta ocasión solo podrá competir en el reto final, lo que añade aún más expectativa sobre su desempeño y su futuro dentro de la competencia. Con invitados especiales, jueces invitados en la mesa y cocineros luchando por destacar, la cocina más famosa de México promete una noche llena de tensión, estrategia y grandes platillos.