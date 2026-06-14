MasterChef 24/7 | Cuatro comensales pondrán a prueba a los equipos

La presión continúa creciendo en MasterChef 24/7 con la presencia de cuatro comensales especiales, quienes tendrán la importante tarea de compartir su opinión sobre cada uno de los platillos presentados. Su experiencia y exigencia serán fundamentales para evaluar sabor, presentación y ejecución, convirtiéndose en una voz clave dentro de este reto. Sin embargo, la decisión final no dependerá únicamente de ellos, ya que los chefs también analizarán el desempeño de cada equipo antes de determinar quién logra la victoria y asegura su permanencia en la competencia.