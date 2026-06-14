MasterChef 24/7 | Los chefs realizan su primera visita a las estaciones

La primera ronda de supervisión ya comenzó en MasterChef 24/7 y los Chefs recorren las estaciones para conocer el avance de cada equipo. Adrián Herrera se acerca al equipo liderado por Diego para revisar la estrategia y el desarrollo de sus preparaciones. Por su parte, Poncho Cadena visita al equipo amarillo encabezado por Honorina, quien le comparte los detalles de los platillos que están elaborando y la inspiración detrás de sus recetas. Mientras tanto, Zahie Téllez continúa observando el desempeño de los demás equipos, analizando técnicas, organización y sabor en una prueba donde cada detalle puede marcar la diferencia.