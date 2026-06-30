¿Quiénes ganarán la CAPITANÍA en MasterChef 24/7 hoy 30 de junio del 2026?

La expectativa por MasterChef 24/7 continúa creciendo y el nivel de exigencia cada vez pone a cada participante al límite y con la llegada de Nora a la cocina más famosa de México quien ha demostrado tener un alto nivel dentro de la cocina ha provocado que varios cocineros empiecen a demostrar a que llegaron al reality culinario, por eso este martes es un día importante para quien quiera ser asegurar una semana más.

Como cada semana los participantes estarán enfrentando el martes de Beneficio y Castigo, donde además, buscan coronarse como capitanes para poder estar al frente de la Batalla por Equipos que se hace los miércoles y así poder subir al balcón de la salvación con dos compañeros más. Una vez que el cocinero resulte ganador tiene la ventaja de no portar el Delantal Negro y mucho menos presentarse al Domingo de Eliminación donde pone en riesgo su estancia, ya que cualquier minimo error puede determinar que salga esa noche o no.

¿Quiénes son los participantes que pueden ganar la capitanía?

Aunque Nora se llevó el Pin del Chef y ahora es una de las participantes más fuertes, todos los participantes tienen que presentar este martes sus mejores platillos, técnicas y sazón si es que quieren ser capitanes de uno de los tres equipos y enfrentarse , por eso previo al programa estos son los nombres que pueden ser líderes.



Julio

Daniela

Emmanuel

Ramahá

Ixdit

Diego

Carmen

Lancer

Michelle

Flor

Jazmín

Antrax

Camila

Luis

Claudia

Nora

¿Dónde ver MasterChef 24/7 hoy 15 de junio 2026?

Recuerda que no te puedes perder ningún detalle de todo lo que pasa en este reality de la cocina más famosa de México y sobre todo no te puedes olvidar ver hoy el programa para saber quién gana la capitanía de esta semana. Esto podrás seguirlo a partir de las 8:30 a través de la señal de Azteca UNO, en nuestro sitio web oficial y en la app de Tv Azteca En Vivo.