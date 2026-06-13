“Tú no has aprendido nada": Luis truena contra Pablo y se burla de sus errores en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Aunque Pablo ha tratado de mantenerse optimista dentro de MasterChef 24/7, Luis no perdió oportunidad para recordarle que siempre está sufriendo por algo.
La semana 4 en MasterChef 24/7 no fue nada sencilla para Pablo, quien recibió mandil negro directo por dejar la carne de cerdo cruda y fue exhibido ante el resto de los cocineros. Y por más que está intentando mantener el ánimo y dijo tranquilo que “de los errores se aprende”, Luis se burló de él diciéndole que parece que no ha aprendido nada porque sigue repitiendo las mismas equivocaciones por las que ya lo han regañado.