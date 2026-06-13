Lancer quiere impresionar a Michelle en MasterChef 24/7 y le mostró uno de sus talentos ocultos (VIDEO)

Ahora que ya dejaron más que claro que sí hay atracción entre ellos, Michelle y Lancer se convirtieron en inseparables en MasterChef 24/7. Es por esto que aprovechan cada ratito que tienen libre para pasar tiempo juntos y conocerse mejor, por lo que Lancer no dejó pasar la oportunidad de mostrarle la cocinera que es muy bueno leyendo historias y buscó la forma de impresionarla recitándole uno de sus cuentos favoritos.