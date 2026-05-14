Denisse Castillo, Marlife y Julio Frank rompen el hielo en MasterChef 24/7 al recordar sus videos más virales (VIDEO)
Durante una reunión en la que se presentaron, los creadores de contenido hablaron de los videos de sus recetas o bebidas que se volvieron virales
Durante una reunión en el Mundo de MasterChef 24/7 en la que los influencers de TikTok se presentaron, Denisse Castillo, Marlife y Julio Frank compartieron sus experiencias gastronómicas, sus inspiraciones y los videos de sus recetas o bebidas que se volvieron virales.