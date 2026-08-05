“El Chef Herrera me odia": Antrax hizo una fuerte confesión en MasterChef 24/7 (VIDEO)
El cocinero no pudo aguantar las ganas de expresar este pensamiento en MasterChef 24/7.
Esta noche al regresar del miércoles de batalla por equipos, Antrax, Carme, Julio e Ixdit compartieron sus opiniones respecto a que la competencia cada vez se siente más pareja; sin embargo, Antrax aprovechó para expresar que él siente que el Chef Herrera lo odia. ¿La razón? Desde el inicio del reto dudó de su capacidad para preparar carne asada.