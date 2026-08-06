“Todos pensaban que ya se iba": Luis comenta acerca de que Ramahá subió a Daniela al balcón en MasterChef 24/7

Luego de la decisión de Ramahá de salvar a Daniela Parra y subirla al balcón de MasterChef 24/7, Luis reaccionó sorprendido ante el giro del juego: “Todos pensaban que ya se iba”. Sin embargo, Ramahá se sinceró con él aclarando que confía en el potencial de Daniela Parra para llegar a la final, asegurando que prefiere salvar a sus amigos y arriesgarse a perder contra ellos.