La verdadera razón por la que Diego abandonó MasterChef 24/7

En la nueva etapa de MasterChef 24/7 la exigencia sigue aumentando y ya no hay margen para equivocaciones. Diego se convirtió en el octavo eliminado de esta temporada luego de presentar un platillo de pescado que, pese a tener unas críticas favorables por su sabor fue castigado por un error que resultó determinante, dos espinas que llegaron hasta el plato y pladar del Chef Adrián Herrera, con ello el participante puso fin a su estancia en la cocina más famosa de México.

¿Por qué salió Diego de MasterChef 24/7?

Durante el reto de eliminación, Diego presentó su platillo: “pescadito para el corazón” un alimento que fue acompañado de una salsa elaborada de chiles guajillos, zanahoria, vino blanco y un fondo hecho con la cabeza del pescado, además de papas con aceite de trufa como guarnición.

Aunque su plato parecía ser prometedor al momento de la degustación por parte de los Chefs: Zahie Téllez, Adrián Herrera, Alfonso “Poncho” Cadena, los cuales reconocieron el trabajo, la presencia del sabor y la cocción de la proteína, sin embargo, el hallazgo de dos espinas cambió el rumbo de la calificación.

“Dos espinas… y de las que, si me las hubiera tragado, vuelvo a MasterChef en diez años”, expresó el Chef Adrián Herrera, dejando en claro que a estas alturas de la competencia un descuido de esa magnitud era inadmisible.

Finalmente, al momento de la deliberación para determinar quien abandonaba el reality culinario se enfrentaron Claudia y Diego, aunque la máxima autoridad culinaria expresó que el plato de Claudia “dejaba mucho que desear”, coincidieron que el error de Diego era imperdonable por lo que esta noche del 5 de julio él sepia quien abandonaría la cocina.

Un error como ese, Diego, a estas alturas, con competidores ya a un altísimo nivel, todo es importante, es imperdonable”, expresaron antes de anunciar su eliminación

¿Quién es Diego el octavo eliminado de MasterChef 24/7?

Diego fue un cocinero que entró a Masterchef 24/7 y su participación estuvo marcada por ser una persona tranquila, disciplinada y con pasión en cada uno de los retos y sus platillos. A lo largo de su estadía logró ser Capitán, ganar el el Pin del Chef y se ganó el respeto de los Chefs y compañeros tras demostrar su nivel de cocina.

Su despedida estuvo marcada por un emotivo reconocimiento de los jueces y por parte de nuestra conductora Claudia Lizaldi que resaltó no solo su desempeño en la cocina, sino también su calidad humana.