MasterChef México 2020 EN VIVO, capítulo cinco. Reto de cocinar para famosos con ingredientes especiales.

Arrancamos un nuevo programa en la cocina más famosa de México.

Vimos a los cocineros recorrer el pasillo hasta sus estaciones y descubrimos que nuevamente hay cajas doradas en cada lugar.



Anette Michel notó seriedad entre los dieciséis participantes. La curiosidad inunda a nuestros cocineros para el “Reto Real”.

El chef Stovell, nuestro invitado estelar, tiene preparado un reto interesante con las cajas doradas, el contenido de las cajas son tres platillos muy sencillos: un flan, una tortilla española y un chile relleno.

El chef JoséRa Castillo recomendó el flan por ser el platillo más fácil de elaborar, la mayoría escogió la tortilla española y el chile relleno.

Las sorpresas aún no terminaban, dentro de la caja dorada estaba incluida una fotografía de Miguel Bosé y el chef Stovell les advierte que dicho artista es alérgico al huevo, su reto de cocina será evitar el huevo en sus preparaciones.

“Cuando un cliente nos avisa que es alérgico a algo, en nuestras manos está la vida de ese cliente y hoy tienen en sus manos la vida de Miguel Bosé” con palabras de la chef Betty, los cocineros empiezan a ver complicado el desafío.

Con sesenta minutos y con el mercado abierto para recolectar insumos, los cocineros comienzan a darle vida a sus platillos. El chef Stovell en compañía de nuestros jueces pasan a visitar cada una de las estaciones de los participantes y preguntan cómo elaborarán sus platillos o qué ideas novedosas tienen para arreglárselas y superar el reto de la mejor manera posible.

Anette Michel advierte que los últimos cinco minutos son fundamentales para la presentación del platillo, nuestros jueces elegirán uno a uno a aquellos cocineros que tengan los platillos más llamativos para probar si lograron superar el reto.

El chef Herrera mandó llamar a Atilana para presentar su platillo, “Chile Navideño” fue el título de su preparación, nuestros jueces probaron su platillo y aplaudieron su técnica de sustitución de huevo con cerveza, bicarbonato y harina de trigo para darle la apariencia a un auténtico capeado.

Atilana fue la ganadora del reto y pasó a una junta privada con los chefs, en esa junta nuestros jueces le explicaron que tiene la ventaja competitiva de elegir los platillos que prepararán sus compañeros.

Cochinita pibil, chile en nogada y un brownie. Parece sencillo prepararlos, pero nuevamente el chef Stovell tiene la condición de que la cochinita pibil no debe tener carnes, el chile en nogada no tendrá nuez y los brownies no deberán contener harina.

“Estas preparaciones son muy fáciles, todos están sonriendo pero continuamos con las alergias” con palabras del chef Fernando Stovell fue como los cocineros comenzaron a parecer frustrados con el reto, Atilana fue la encargada de otorgarle los platillos a sus compañeros.

“Yo creo que todos al entrar a la competencia traemos el mismo nivel, entonces no creo que les cueste”, así fue como Atilana subió al balcón mientras sus compañeros trataban de preparar sus platillos especiales.

Nuestro chef invitado, Fernanso Stovell junto a nuestros jueces pasaron a supervisar las estaciones de cocina de los participantes.

Después de sesenta minutos de preparación, nuestros jueces están preparados para probar los platillos de los participantes.

La primera en presentar su plato fue la Soldado Esquivel, un chile en nogada sustituyendo la nuez con avena, fue una preparación asombrosa para nuestros jueces.

El chef JoséRa Castillo mandó llamar a Iker y sin probarlo notó que no estaba cocido y lo mandó directamente a recoger su mandil negro.

Isabel fue llamada por la chef Betty, su tarea era hacer cochinita pibil sin carne así que improvisó con repollo, lamentablemente su platillo no convenció a nuestra juez.

Los chefs han tomado una decisión, Itzel, David, Lizzi, Soldado Esquivel, Osvaldo y Erubiel subirán al balcón y se salvarán del reto de eliminación.

El resto de los cocineros deberá enfrentar el reto de eliminación al preparar salmón en diferentes presentaciones: salmón fresco, salmón ahumado y salmón enlatado.

Un reto de eliminación interesante para nuestros cocineros. Los jueces pasan a supervisar las estaciones de los participantes, el apoyo de sus compañeros está presente desde el balcón y los sesenta minutos se están agotando.

La primera en presentar su plato fue Meche, “Salmón de la salvación” fue como tituló su platillo y los comentarios del chef JoséRa no la convencieron para poder salvarse.

Iker nos conmovió con la presentación de su plato ya que lo bautizó con el nombre de su madre diciendo lo siguiente con lágrimas en los ojos: “Me parece adecuado que si es mi último plato, lleve el nombre de mi madre”.