Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

MasterChef 24/7 | Claudia Lizaldi revela los retos que vivirá en MasterChef México 24/7

La conductora se prepara para darlo todo en el nuevo formato 24/7 de la cocina más famosa de México.

Por: Emma García

En esta nueva etapa de MasterChef México, Claudia Lizaldi compartió los desafíos que enfrentará como conductora dentro del formato 24/7, el cual promete mostrar una competencia mucho más intensa y cercana. Lizaldi destacó que esta edición la llevará a involucrarse aún más en el día a día de los participantes, viviendo de cerca la presión, la convivencia y cada momento clave dentro de la cocina.

Tags relacionados
Videos Claudia Lizaldi

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo