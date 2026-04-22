MasterChef 24/7 | Claudia Lizaldi revela los retos que vivirá en MasterChef México 24/7
La conductora se prepara para darlo todo en el nuevo formato 24/7 de la cocina más famosa de México.
En esta nueva etapa de MasterChef México, Claudia Lizaldi compartió los desafíos que enfrentará como conductora dentro del formato 24/7, el cual promete mostrar una competencia mucho más intensa y cercana. Lizaldi destacó que esta edición la llevará a involucrarse aún más en el día a día de los participantes, viviendo de cerca la presión, la convivencia y cada momento clave dentro de la cocina.