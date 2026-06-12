“Eres un gran amigo": Así consoló Daniela a Pablo tras llorar por su desempeño en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Daniela se dio a la tarea de consolar a Pablo, luego de recibir un delantal negro en MasterChef 24/7.
Pablo se desahogó con Daniela, luego de recibir un delantal negro este jueves 11 de junio. El guatemalteco reconoció que no tuve un buen desempeño y siente que ha decepcionado a muchas personas en el exterior, sin embargo, Daniela Parra le pidió que no fuera tan duro consigo mismo y reconociera los aciertos que ha tenido en MasterChef 24/7.