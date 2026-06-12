“Me sentiría incómodo subiendo al balcón": La inesperada confesión de Lancer a Michelle en MasterChef 24/7 (VIDEO)
¿Será que esta nueva pareja se está enamorando dentro de MasterChef 24/7?
Michelle y Lancer aprovecharon la madrugada para conocerse más a fondo en MasterChef 24/7, por lo que mantuvieron una larga plática, en donde la modelo reconoció la actitud de Lancer cada que se ha enfrentado al delantal negro, por lo que el creador de contenido aceptó que incluso se siente más cómodo en esa posición que si subiera al balcón.