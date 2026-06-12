Pablo le hace una tierna promesa a Daniela para poder estar con ella en su cumpleaños en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Pablo reconoció que gracias a esto ahora tiene una motivación para seguir dentro de MasterChef 24/7.
Pablo y Daniela tuvieron una larga conversación esta noche en MasterChef 24/7, luego de que el cocinero se sintiera triste y decepcionado, sin embargo, la participante le contó que pronto será su cumpleaños y esto le dio una nueva motivación al guatemalteco para seguir dentro del reality.