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Pablo le hace una tierna promesa a Daniela para poder estar con ella en su cumpleaños en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Pablo reconoció que gracias a esto ahora tiene una motivación para seguir dentro de MasterChef 24/7.

Pablo y Daniela tuvieron una larga conversación esta noche en MasterChef 24/7, luego de que el cocinero se sintiera triste y decepcionado, sin embargo, la participante le contó que pronto será su cumpleaños y esto le dio una nueva motivación al guatemalteco para seguir dentro del reality.

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