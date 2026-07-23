“Quiero mostrar el sazón de mi pueblo": Flor habla orgullosa de sus raíces en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Flor no ocultó la devoción que siente por su tierra y sus tradiciones en MasterChef 24/7. La cocinera compartió parte de su objetivo dentro de la cocina más famosa de México es honrar sus orígenes a través de sus platillos. “Quiero mostrar el sazón de mi pueblo”, afirmó con orgullo, dejando en claro que su motivación principal es enaltecer la riqueza gastronómica y la belleza cultural de su tierra.