¡Aparece La Reliquia en Llamas! Un juego por la recompensa cambia el rumbo de Survivor México

La emoción se intensifica en Survivor México La Reliquia en Llamas con el segundo Juego por la Recompensa, un desafío que marca un momento histórico en la temporada. Además de disputar una valiosa recompensa para sus tribus, los sobrevivientes conocen por primera vez La Reliquia en Llamas, un elemento que promete influir en el desarrollo del juego y abrir nuevas posibilidades estratégicas. A partir de este momento, cada decisión y cada victoria podrían tener un impacto aún mayor en el camino hacia la supervivencia.

