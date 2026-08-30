Flor revela su estrategia para la final de MasterChef 24/7, ¿será suficiente para ganar? (VIDEO)

Los finalistas de MasterChef 24/7 están pasando sus últimos momentos juntos antes de irse a la gran final, así que han aprovechado para repasar recetas y enfocarse en ganar. Es el caso de Flor, quien luego de una mañana tranquila, se despertó con todos los ánimos y le platicó a Ixdit su estrategia para la noche: empezar con las preparaciones más difíciles y dejar al final las recetas que se le facilitan, pues considera que es una forma de evitar que el tiempo le gane y termine entregando platillos incompletos.