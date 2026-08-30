Final de MasterChef 24/7: así se despiden los “Maestros del fuego” tras 15 semanas en la cocina más famosa de México

La temporada 2026 de MasterChef 24/7 nos dejó momentos memorables, no solo con los cocineros y los críticos, sino también con los "Maestros del fuego", quienes se encargó de guiarlos paso a paso. Y luego de haber pasado 15 semanas con sus alumnos y tras finalizar las asesorías con los finalistas, ya empezaron a despedirse y rememorar las experiencias que les dejó este proyecto.

Este equipo estuvo conformado por Isabel Carvajal, Édgar Núñez, Lili Cuéllar y Diego Niño, cada uno con una especialidad en diferentes tipos de cocina y que en cada clase se apoderaban de la Dark Kitchen para compartir con los participantes sus mejores tips de cocina.

La emotiva despedida de la Chef Isabel Carvajal por la final de MasterChef 24/7

Sin lugar a dudas, una de las más conmovidas ahora que MasterChef 24/7 se termina, es la Chef Isabel Carvajal, quien no pudo contener el llanto al hablar de su tristeza por este momento y compartió un video en donde relata que ya está haciendo las maletas para volver a España el próximo martes. Y es que cabe recordar, la experta en gastronomía mexicana, radica en Barcelona y tiene un importante negocio de comida que dejó mientras venía a la aventura de México.

La Chef Lili Cuéllar y el Chef Diego Niño evidencian su tristeza por dejar MasterChef 24/7

Por su parte, la Chef Lili Cuéllar también compartió su emoción por el fin de MasterChef 24/7 con un emocionante recuerdo de cómo fueron los días de prácticas y hasta agradeció por el aprendizaje que sus colegas también le brindaron.

"Ayer estuvimos haciendo pruebas con los 4 finalistas. Y aunque noto cierto nerviosismo en todos los platillos, confío que mis alumnitos van a sacar la garra y a presentarnos platillos dignos de la final de MasterChef 24/7", apuntó la experta repostera, que en las últimas semanas también estuvo acompañando a los jueces durante las evaluaciones.

Y el que también le dijo adiós a la grata experiencia de MasterChef 24/7, fue el Chef Diego Niño, que publicó una historia en su cuenta de Instagram donde demostró que sí le conmovió estar por última vez en la "cocina oculta".

El Chef Diego Niño y la Chef Lili Cuéllar se despidieron de MasterChef 24/7|ESPECIAL

¿Quién ganó MasterChef 24/7? Finalistas y horario exacto para ver el programa

El ganador de MasterChef 24/7 está entre Ixdit, Flor, Lancer y Claudia, los finalistas de la temporada 2026 que demostraron tener las habilidades necesarias para competir por el primer lugar. Todavía no se sabecuáles son los platillos que presentarán para tratar de convencer a los jueces y que han estado practicando con los "Maestros del fuego" para que queden magníficas.

La gran final de la cocina más famosa de México es HOY domingo 30 de agosto, en punto de las 20:00 horas, a través de la señal de Azteca UNO. También puedes sintonizarlo por la app y sitio web. Para el acceso total, la transmisión está disponible por Disney+.

