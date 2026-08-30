Ixdit se emociona con un tierno regalo de Flor para celebrar su amistad en MasterChef 24/7 (VIDEO)

La emoción por la gran final de MasterChef 24/7 está a todo lo que da y los cocineros están alistando sus maletas. Y la que no se esperaba la sorpresa que recibiría, fue Ixdit, quien le dio cumplidos a Flor por la ropa que llevó y ella tomó la decisión de regalarle un rebozo con mariposas bordadas, ya que sabe que tiene un significado muy especial y con este gesto sellaron la linda amistad que forjaron en la cocina más famosa de México.