Así fue el romántico mensaje que Flor le mandó a su esposo en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Previo al miércoles de batalla por equipos, Flor aprovechó para escribirla una tierna carta a su esposo, en donde, entre otras cosas, le hizo una propuesta que emocionó a sus compañeras dentro del Mundo MasterChef 24/7. La cocinera reconoció tener pena de hablar frente a las cámaras, por lo que le pidió ayuda a sus amigas para leer el mensaje.