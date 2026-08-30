Así dio inicio la Gran Final de MasterChef 24/7; invitados, familiares y evolución de los finalistas
El foro se puso de lujo con la Final de MasterChef 24/7 y dimos la bienvenida a los familiares, chefs, jueces y a los 4 finalistas en el foro.
MasterChef ha sido toda una experiencia al ser por primera vez el formato 24/7 del reality en todo el mundo y hoy finaliza esta etapa con los 4 finalistas; Flor, Lancer, Ixdit, Claudia. Dale play y revive sus mejores momentos dentro de la competencia donde se han coronado como los mejores de la temporada.