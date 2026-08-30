MasterChef 24/7 recibió EN VIVO a Natalia Alcocer, treceava Granjera de La Granja VIP Segunda Temporada
Así se vivió la revelación de Natalia Alcocer, quien se ha sumado como Granjera en La Granja VIP segunda temporada, ella llegó con toda la energía y promete ganar el reality.
La Gran Final de MasterChef 24/7 se ha llenado de grandes sorpresas y recibimos a increíbles personalidades, una de ellas la actriz Natalia Alcocer, la nueva integrante de La Granja VIP Segunda Temporada, promete dar contenido e inolvidables momentos.