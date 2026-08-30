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Fuertes críticas para las entradas frías de los 4 finalistas en la Gran Final de MasterChef 24/7

Los finalistas de MasterChef ya han terminado la primera parte del intenso reto de la Gran Final de MasterChef 24/7 y los Chefs han sido concisos con sus comentarios.

Las entradas frías de los 4 finalistas ya han sido degustadas por los Chefs, Zahie, Poncho y Adrián y al ser la final del reality sus exigencias han subido de nivel. Dale play y descubre qué fue lo que opinaron de los platillos de Ixdit, Lancer, Claudia y Flor.

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