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Este será el menú de 4 tiempos de los finalistas de MasterChef 24/7: Flor, Ixdit, Lancer y Claudia

¡El último reto ya comenzó! Los chefs han pasado a cada estación y los finalistas han explicado a detalle cuál será su menú de 4 tiempos en la última cocinada.

Ixdit ha comenzado a cocinar con su ventaja de 10 minutos sobre los demás finalistas, mientras tanto los chefs han pasado a las estaciones de cocina para preguntarles a los finalistas qué platillos van a cocinar en esta Gran Final de MasterChef 24/7.

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