¡Reglas de la última cocinada de MasterChef 24/7! Esto tendrán de cocinar los finalistas del reality
Las reglas del último reto son muy claras, los finalistas tienen que esforzarse al triple y cocinar un menú de 4 tiempos para convencer a los chefs con su sazón y capacidad.
La Chef Zahie ha dicho las reglas del último reto, Ixdit, Flor, Lancer y Claudia tienen que cocinar un menú de 4 tiempos, ellos elegirán los platillos con los que quieren conquistar a los chefs, pero recordemos que Ixdit tiene una ventaja de 10 minutos, eso podría cambiarlo todo.