¿Dónde y cuándo ver gratis en línea La batalla por equipos de Masterchef 24/7 HOY miércoles 1 de julio del 2026?
¡No te pierdas la intensa Batalla por Equipos de este miércoles!
La intensidad de MasterChef 24/7 está llegando a niveles poco vistos, y es que cada día hemos sido testigos de la exigencia de la cocina, donde cada decisión tiene un gran peso dentro de la competencia, por lo que hasta el mínimo error podría significar el “adiós” de cualquier participante.
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Por ello, la Batalla por Equipos de esta séptima semana tendrá un valor muy importante, pues el Equipo que logre conquistar el Reto le dará la Salvación al Capitán y este o esta podrán elegir a dos Cocineros más para que suban al Balcón y tengan una semana más asegurada dentro del reality show.
¿En dónde ver la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7 de este miércoles 01 de junio?
Si al igual que todo México, no puedes perderte ningún detalle de lo que sucede dentro del universo de MasterChef 24/7, te invitamos a entrar a nuestro sitio web oficial de Tv Azteca, donde en la sección de Azteca UNO podrás dar con el espacio dedicado a MasterChef 24/7.
En ese espacio hay disponible el espacio de VER EN VIVO; aquí podrás seguir la señal de MasterChef 24/7 completamente en directo, por lo que no te perderás ningún detalle de lo que sucede en la cocina más popular de todo México.
Otro modo en que puedes ver MasterChef 24/7 en vivo es a través de la app de Tv Azteca En Vivo, donde enseguida encontrarás el espacio para seguir lo que sucede dentro de este intenso relity show de cocina.
¿Quiénes son los Capitanes de MasterChef 24/7 de esta semana?
Esta nueva semana de MasterChef 24/7 ha llegado con todo, pues a través de las votaciones de la gente fuimos testigos de cómo Antrax fue elegido a través de votaciones para ser el tercer Capitán de la semana, pero la cosa no paró ahí, pues a través del reto del martes donde los cocineros prepararon verrines vimos a Claudia y Ramahá llevarse el “visto bueno de los Chefs”.