Hora límite para votar HOY 3 de junio para que tu cocinero favorto sea capitán en MasterChef 24/7

Las emociones continúan ardiendo dentro de MasterChef 24/7 y es que los participantes ya saben quienes son los dos participantes que estarán al frente de los equipos que esta noche liderarán en el reto de Batallas por Equipo, sin embargo, aún falta por conocer el nombre del tercer capitán y ese será elegido por parte del público, por lo que ya han iniciado las votaciones para que ese tercer puesto ya tenga un nombre.

Cabe recordar que durante el reto del martes, Beneficio y Castigo, los participantes se dividieron en dos grupos, el primer grupo tuvo que preparar un helado y quien lo hiciera mejor sería el primer capitán, durante este reto Digo fue el ganador, ya que, su postre con chapulines conquistó el paladar de los Chefs.

Durante el segundo reto, en donde se les pidio a los participantes a preparar churros y una salsa para acompañarlo, María fue quien logró coronarse frente a sus compañeros, por lo que tras estos nombramientos, se señaló que Diego estará al frente del equipo amarillo, m ientras que María será la capita del equipo verde.

¿Quiénes son los participantes por los que puedo votar para que gane la capitanía del tercer equipo?

Arturo

Luis

Julio

Daniela

Emmanuel

Ramahá

Ixdit

Carmen

Lancer

Pablo

Michelle

Flor

Jazmín

Antrax

Camila

Claudia

Lula

Ricardo

¿Hasta qué hora puedo votar en MasterChef 24/7 hoy jueves 3 de junio 2026?

Las votaciones para que el público pueda elegir al tercer capitán de esta noche se han abierto desde la noche de este martes 2 de junio y concluirán este miércoles de Batallas por Equipo, por lo que aún los televidentes y fans aún tienen tiempo para emitir sus puntos y ayudar a su participante favorito.

A través de la página oficial de MasterChef 24/7 dando click en el siguiente enlace masterchef/vota/ podrás realizar la votación, recordemos que tienes derecho a 10 puntos y estos pueden ser para una sola persona o asimismo, puedes repartirlos entre varios, en total deben de sumar 10. De igual modo, cuando concluyas tu votación, abajo te aparecerá un pequeño mensaje que indica que puedes ganar VOTOS EXTRA, una vez que des click ahí tendrás una segunda oportunidad para seguir votando.

La HORA LÍMITE de votación realmente será cuando la conductora de la cocina más famosa de México lo indique durante la transmisión, así que estate al pendiente de la programación y no pierdas un minuto sin poder emitir tu voto. ¡Participa ya!