Masterchef 24/7 | Celebra el Día del Padre con un reto lleno de emoción y sabor

Estamos por cerrar el primer ciclo de MasterChef 24/7 y la competencia se vuelve cada vez más intensa. En esta ocasión, los participantes enfrentan un reto muy especial en el marco del Día del Padre, donde contarán con capitanes únicos que ayudarán a guiar el rumbo de cada preparación. Lo más emotivo es que los cocineros compartirán la cocina junto a sus hijos, quienes se convertirán en parte fundamental de este desafío lleno de amor, aprendizaje y grandes emociones. Entre consejos, recuerdos y mucho sazón, los participantes buscarán demostrar que la cocina también es un espacio para fortalecer los lazos familiares y crear momentos inolvidables.