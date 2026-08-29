“Me pillaron”: Ixdit revela qué significó ver a Emmanuel en el reto de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Luego del reto de este viernes en MasterChef 24/7, en el que Ixdit y Emmanuel se reencontraron, la cocinera se sinceró con el Chef Diego Niño mientras estaban en su práctica para la Gran Final. La participante del reality culinario le reveló al “Maestro del fuego” lo que significó ver a su excompañero. Ante las risas de los presentes, no le quedó más que decir: “Me pillaron”.