Muere querida influencer tras sufrir brutal ataque; la investigación revela detalles indignantes

El mundo de las redes sociales se encuentra de luto tras el conmovedor caso de Manjeet Kaur, una influencer de 28 años que perdió la vida tras ser víctima de un presunto secuestro. Los hechos sucedieron en la India. Según asegura su madre para medios locales, la joven fue atada a un árbol y prendida en fuego. Su caso ha causado indignación a nivel global. A continuación, te contamos todo lo que se sabe.

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¿Qué le pasó a Manjeet Kaur? Muere querida influencer tras ser secuestrada por dos conocidos

Según relatan los familiares de Manjeet, la joven fue citada en el Sector 34 de Chandigarh por dos conocidos, identificados como Shubini y Pinda. De acuerdo con la investigación, los implicados obligaron a la creadora de contenido a subir a un vehículo y la llevaron a Morinda, en Punjab; donde, presuntamente, fue atada a un árbol y prendida en fuego. Se dice que una amiga de la influencer llegó al lugar de los hechos y rápidamente extinguió las llamas y la llevó a un hospital aledaño.

Manjeet fue atendida en Morinda; pero después la trasladaron a Mohali, específicamente, al Instituto de Posgrado de Educación e Investigación Médica (PGIMER), donde luchó por su vida durante 54 días. Si bien hubo momentos en los que lograba recuperar la conciencia, su cuerpo no resistió y perdió la vida el pasado 26 de agosto. De acuerdo con la familia, la investigación en torno al caso cuenta con varios cabos sueltos, pues aseguran que las autoridades no acudieron a tomar la declaración de Manjeet cuando ésta logró recuperar la consciencia. No obstante, la policía de Punjab niega tal negligencia.

Muere la influencer Manjeet Kaur a los 28 años | Crédito: Instagram (Manjeet Kaur)

¿Quién era Manjeet Kaur?

Manjeet Kaur era una influencer de 28 años, oriunda de la región de Chandigarh en Kharar. Tan sólo en Instagram contaba con una comunidad de más de 140,000 seguidores, mientras que en otras plataformas, como Youtube, también tenía un número considerable de espectadores. Su contenido se enfocaba en estilo de vida, belleza y reels de baile y música. A la joven le sobrevive su pequeño hijo de siete años.

Muere Manjeet Kaur a los 28 años | Crédito: Instagram (Manjeet Kaur)

Descanse en paz, Manjeet Kaur.