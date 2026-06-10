¿Lancer tiene rival en MasterChef 24/7? Michelle recibe amorosa CARTA y nos dejó con el misterio!

Michelle nos dejó con una duda muy intrigante en MasterChef 24/7 que de inmediato desató el debate en redes sociales: ¿tiene a un "admirador secreto" que busca hacerle competencia a Lancer? ¡La cocinera recibió una carta anónima muy coqueta que la dejó con más preguntas que respuestas, y esto es lo que se sabe de este misterio en medio del universo de los ships del reality!

¿Qué se sabe de la misteriosa carta que Michelle recibió en MasterChef 24/7?

Desde que Michelle y Lancer entraron a MasterChef 24/7 , fue más que obvio que entre ambos se encendió una chispa muy especial que muy pronto derivó en el primer ship viral del reality. A pesar de sus altas y sus bajas, la pareja continúa coqueteando en la recámara y la cocina, algo que causa mucho furor entre los fans.

Los cocineros a veces pelean porque la tensión es mucha en la cocina más famosa de México, pero siempre se las arreglan para volver a hablarse; sin embargo, la mañana de este miércoles ya cambió... ¡Michelle recibió una carta con "cosas bonitas" y Lancer juró que no la escribió!

La teoría del "admirador secreto" de Michelle cobró fuerza, sobre todo porque la joven no creyó mucho en la inocencia de Lancer a pesar de que él insistió en que no fue él: "¿Seguro que no fuiste tú? Al rato me muestras tu letra", dijo Mich.

"Te la hubiera dado en la mano", insistió Lancer. Michelle, por su parte, se negó a aclarar el contenido de la carta hasta aclarar el misterio, aunque sí aceptó que se trata de "algo lindo"... "Tienes fans, es normal", le dijo su amigo en un tono algo serio.

¿Sabremos quién le escribió la carta a Michelle o nos quedaremos con el misterio? ¡Al parecer, ya es hora de ir armando otro ship al estilo MasterChef 24/7 en lo que nos enteramos de la identidad del responsable de esta ocurrencia!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?