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“Jazmín es la que más maltrata": Las “Divas” reaccionan a la polémica entre Luis y Antrax en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Los aliados de Luis defendieron a su compañero de las acusaciones hechas por Antrax y Jazmín en el Mundo MasterChef

Luego de que la batalla por equipos abriera con las versiones sobre un altercado físico que ocurrió entre Luis y Antrax después de la gala de beneficios y castigos, las “Divas” le mostraron solidaridad al conductor de “Notibola” y afirmaron que Jazmín “es la que más maltrata” en el reality show.

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