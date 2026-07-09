“Yo soy líder natural": Michelle confiesa que pese a haber pedido, se siente muy orgullosa en MasterChef 24/7 (VIDEO)

A pesar de la dolorosa derrota de su equipo, Michelle demostró una mentalidad inquebrantable en MasterChef 24/7. Durante una plática con Las Divas, la participante confesó sentirse profundamente orgullosa y feliz por las valiosas críticas que recibió de los Chefs, quienes reconocieron su entrega en la estación. Con total seguridad en sus capacidades, la cocinera dejó en claro que este tropiezo no define su camino en el reality, afirmando contundentemente: “Yo soy líder natural”.