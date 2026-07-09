“Voy a subir al balcón a Emmanuel": Carmen acaba de revelar sus planes dentro de MasterChef 24/7 (VIDEO)

La alianza y el humor negro se hicieron presentes en MasterChef 24/7. En una reciente conversación, Carmen le reveló a Luis sus polémicos planes estratégicos para las próximas galas del reality. En tono de broma, la cocinera confesó que busca bajarlo del balcón para evitar que pierda su icónica racha de delantales negros, abriendo paso a un movimiento clave en el juego: “Voy a subir al balcón a Emmanuel”.