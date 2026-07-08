“Se lo prometí a mi esposo": Claudia le cuenta a Lancer que tiene una deuda pendiente al salir de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Conforme avanzan las semanas dentro del Mundo MasterChef 24/7, los cocineros ya comienzan a hacer planes para su futuro, pero también ha recordar las deudas que tienen en el mundo real, por lo que Claudia no dudó en contarle a Lancer que cuando se reúna con su familia, planea invertir en educación gastronómica para su marido, y así, juntos poder hacer crecer su negocio.